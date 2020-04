Schutzmaske der Bestattung Wien: "Aushuastverhüterli" kreiert

Nicht nur Modedesigner machen sich die durch das Coronavirus verstärkte Präsenz von Schutzmasken zunutze. Auch Unternehmen machen gewissermaßen aus der Not eine Tugend und versuchen, der Mundbedeckung einen modischen wie humoristischen Mehrwert abzugewinnen. Die Bestattung Wien etwa hat ein eigenes "Aushuastverhüterli" entworfen.

Konditorei-Kette AÏDA mit "Oida"-Schutzmaske

Wer es lieber in Punschkrapferlrosa mag, ist bei der Konditorei-Kette AÏDA richtig. Das Traditionsunternehmen, das derzeit ebenfalls keinen Cafe-Betrieb abhalten kann, bietet in seinem Webshop ebenfalls eigene Masken an. Auf weißer Baumwolle trägt man darauf im bekannten rosa AÏDA-Schriftzug ein "Oida" vor sich her. Zehn Euro kostet das Stück.