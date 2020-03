Schutzausrüstung soll in heimischen Betrieben hergestellt werden.

Schutzausrüstung ist in den österreichischen Spitälern dringend benötigt. Nun wird die Produktion in heimischen Betrieben forciert.

Viele Betriebe für Herstellung geeignet

Die Herstellung der Produkte sei bereits vor Jahren in Nicht-EU-Länder oder sogar auf andere Kontinente verlegt worden, weshalb nun verstärkt die erneute europäische Produktion vonnöten sei, heißt es am Montag in einer Aussendung von "Austrian Standards". Aufgrund von maschineller Infrastruktur und vor allem Know-how seien dazu viele Betriebe in der Lage.