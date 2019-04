Schutz-Bescheid für frühere Synagoge Gänserndorf aufgehoben

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Bescheid des Bundesdenkmalamts zur früheren Synagoge Gänserndorf aufgehoben. Sie steht nicht mehr unter Schutz.

Gebäude laut Bürgermeister in desolatem Zustand

Der Bürgermeister verwies in diesem Zusammenhang auf Gespräche mit der Israelitischen Kultusgemeinde und dem Bundesdenkmalamt sowie Vertretern des Bundeskanzleramtes, man wolle gemeinsam an einer Lösung arbeiten. “Ich bin mir der sensiblen Thematik bewusst”, sagte Lobner am Samstag zur APA. Das Gebäude ist laut dem Stadtchef in einem desolaten Zustand.