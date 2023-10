Polizei-Einsatz in einer Tullner Diskothek.

Schüsse in Tullner Diskothek: 41-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Samstag wurde ein 41-Jähriger in einer Diskothek in Tulln von der Polizei festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner, als der Mann während des Betriebs in der Lokalität mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft feuerte. Die Hintergründe dieser Tat werden derzeit von den Ermittlungsbehörden weiter untersucht.

Schussabgabe in Tullner Diskothek: Hintergründe noch unklar

Gemäß den Angaben von Schwaigerlehner soll während des Vorfalls auch eine Person bedroht worden sein. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten die meisten Gäste das Lokal bereits verlassen, während die Angestellten noch anwesend waren. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt und gegen den 41-jährigen Österreicher ein Waffenverbot verhängt.