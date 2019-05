Schuss auf Auto bei Autorennen: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Nachdem ein 28-Jähriger am Montag während einer Fahrt auf den Pwk eines 55-Jährigen geschossen haben soll, wird nun wegen Mordverdachts ermittelt.

Im Fall des 28 Jahre alten Mannes, der am Montag während der Fahrt auf der Weinviertler Schnellstraße (S3) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit einer Pistole auf den Pkw eines 55-Jährigen geschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes aufgenommen. Der Beschuldigte befand sich am Dienstagvormittag in der Justizanstalt Korneuburg.