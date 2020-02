Schulwechsel soll für Kinder leichter werden: Erste Bilanz von Präventionsprojekt

Die Forschungsgruppe D.O.T. hat ein digitales Präventionsprojekt entwickelt, dass bei Kindern das soziale Wohlbefinden nach dem Schulwechsel fördern soll. Heute git es eine Zwischenbilanz.

Der Wechsel von der Volksschule in die Neue Mittelschule oder AHS kann Kindern schwer fallen. Während die einen sich leicht in die neue Klasse integrieren, werden andere zu Außenseitern. Die Forschungsgruppe D.O.T. entwickelt ein digitales Präventionsprojekt, das das soziale Wohlbefinden nach dem Schulwechsel fördern soll. Bei einer Konferenz in Krems wird heute eine Zwischenbilanz präsentiert.