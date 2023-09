Schulungen in Wiener Clubs zum Thema sexuelle Belästigung

Die Vienna Club Commission kooperiert mit der Initiative "Ich bin dein Rettungsanker" - um unter anderem Schulungen in Clubs und Lokalen zum Thema sexuelle Belästigung anzubieten.

Das teilten Frauenstadträtin Kathrin Gaál und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) am Montag mit. Zur Kampagne gehören auch Videos, Plakate oder Flyer. Zuletzt gab es verstärkt Berichte über entsprechende Vorfälle in Clubs.

Schulungen in Wiener Lokalen zum Thema sexuelle Belästigung

Einige Clubs arbeiten bereits mit dem "Rettungsanker" zusammen

In einigen Clubs gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit dem "Rettungsanker", einer Aktion des Frauenservice Wien. Die Initiative wurde am Donauinselfest 2018 gestartet. Auch in Bädern oder bei den Wiener Linien ist man aktiv. Laut Aussendung wurden bisher 1.500 Menschen im Rahmen der Kampagne geschult.