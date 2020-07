Schulstartpaket-Aktion für benachteiligte Kinder

Bereits zum sechsten Mal findet die Schulstartpaket-Aktion des Sozialministeriums und des Roten Kreuzes statt. 2020 sind mindestens 50.000 Schüler aller Schulstufen in Haushalten mit Bezug von Mindestsicherung oder Sozialhilfe anspruchsberechtigt.

"Kein Kind darf zurückgelassen werden. Insbesondere in Krisenzeiten brauchen Kinder unsere Unterstützung. Die Schulstartpakete entlasten besonders jene Familien, die bereits vor der Coronakrise armutsgefährdet waren und am meisten unter den sozialen Folgen der Pandemie leiden. Ich freue mich daher, dass wir auch heuer wieder mit konkreten und einfach zugänglichen Maßnahmen helfen können, dass Kinder gut ins neue Schuljahr starten", kündigt Sozialminister Rudi Anschober die Aktion an.