Schulstart: So passieren am Schulweg keine Unfälle

Im Jahr 2018 ereigneten sich österreichweit 570 Verkehrsunfälle mit Schulkindern auf ihrem Schulweg. Die meisten Unfälle ereigneten sich dabei in Oberösterreich, gefolgt von Niederösterreich und Wien.

Insgesamt wurden bei den Schulwegunfällen im Vorjahr 610 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren verletzt - und damit auf den ersten Blick fast 20 Prozent mehr als 2017. Die Zunahme an verletzten Kindern am Schulweg ist jedoch primär auf eine höhere Genauigkeit bei der Unfallerfassung zurückzuführen.

Unfälle mit Schulkindern auf dem Schulweg 2018

Schulweg realistisch und kindgerecht üben

Realistisch üben: Wo und womit das Kind den Schulweg absolvieren wird - genau so soll geübt werden (z. B. ein Stück zu Fuß, dann mit dem Bus). Das Üben an einem Werktag ist sinnvoller als an einem verkehrsarmen Sonntag. Die gepackte Schultasche darf mit zum Training - so entwickeln Kinder das Gefühl für die "Last".