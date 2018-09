Schulmilch-Gratisaktion für Taferlklassler startet im September 2018

Ab Herbst bekommen Taferklassler eine Woche lang kostenlos Schulmilch zur Verfügung gestellt. Im September oder im Oktober kann die Schulmilaktion getestet werden.

Ab dem Schuljahr 2018/19 erhalten Taferlklassler im Herbst eine Woche lang kostenlos Schulmilch. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen im September oder Oktober kann so die Schulmilchaktion getestet werden, gaben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag bekannt.