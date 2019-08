Schulessen: NEOS fordern mehr Qualität

Die NEOS fordern mehr Qualität beim Essen in Österreichs Schulen. Die kommende Regierung soll dafür Geld bereitstellen.

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn fordert mehr Qualität beim Essen in den österreichischen Schulen. Diesbezüglich will er, dass die kommende Regierung Geldmittel bereitstellt. "Diese hat bisher nämlich nichts für das Thema Schulessen übrig gehabt", kritisierte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.