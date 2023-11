Schüler können immer schlechter lesen: Polaschek setzt neue Maßnahmen

Österreichs Schülerinnen und Schüler befinden sich im europäischen Vergleich in Bezug auf ihre Lesekompetenz im Mittelfeld.

Polaschek hat Lesen als Schwerpunktthema ausgerufen

Im laufenden Jahr hat Polaschek das Lesen als Schwerpunktthema ausgerufen, da es als fundamentale Fähigkeit für die Bildung und die Teilhabe an der Gesellschaft gilt. Der Bildungsminister betonte jedoch, dass die Schulen alleine die Lesekompetenz und -motivation der Schüler nicht ausreichend fördern können. Daher plant das Ministerium, das Vorlesen in Familien zu fördern, um die Freude am Lesen zu wecken. Auch Kindergärten sollen eine wichtige Rolle in dieser Initiative spielen.