Schulen: Direktoren gegen "sinnloses" Monitoring-Tool

Ein neues Tool für Schulen soll alle täglichen An- und Abwesenheiten ans Ministerium schicken. Die Direktoren kritisieren jedoch die vermehrte Bürokratie für die "sinnlose Zusatzbelastung".

Die Sprecher der Direktoren an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) haben das Bildungsministerium per offenem Brief dazu aufgefordert, auf ein "Monitoring zu den Schulöffnungen" zu verzichten. Dieses Tool werde in der "äußerst intensiven Phase des Hochfahrens des Präsenzunterrichts" von den Direktoren als "sinnlose und deshalb unzumutbare Zusatzbelastung" empfunden.