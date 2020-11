Schulbereich: SPÖ kritisiert "Nacht-und-Nebel-Aktion"

Die SPÖ hat am Montag die "Nacht-und-Nebel-Aktion" der Regierung im Schulbereich kritisiert. Auch von den anderen Oppositionsparteien gab es Kritik.

Ein "desaströses Informationsmanagement" hat SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid der Regierung am Montag in Zusammenhang mit den Schulen attestiert. Erst am Freitag sei angekündigt worden, dass die Schulampel bundesweit gelb bleiben soll. Nur einen Tag danach seien die Oberstufen dann in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" vom Umstieg auf Fernunterricht informiert worden und auch von der Möglichkeit, bei Ampelfarbe Orange Schichtbetrieb zu fahren, sei keine Rede mehr.