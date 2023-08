Schulbeginn: Diakonie für gemeinsamen Schulmaterialien-Einkauf

Eine Forderung nach einem gemeinsamen Einkauf von Schulmaterialien ist von Diakonie-Sozialexperte Martin Schenk gekommen.

Die Armutskonferenz hat anlässlich des Schulstarts im September neuerlich auf die hohen Kosten für Schulmaterialien, Ausflüge oder Wandertage hingewiesen. Laut der letzten SORA-Schulkostenstudie kommt es durchschnittlich zu jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 1.400 Euro für Volksschule und Unterstufe, für die Oberstufe sind es 1.690 Euro, so Schenk am Donnerstag. Er forderte u.a. einen gemeinsamen Einkauf von Schulmaterialien zur Kostensenkung.

Tausende Kinder in einkommensarmen Haushalten

Schenk wies am Donnerstag in einer Presseaussendung darauf hin, dass (laut der EU-SILC-Studie von 2022) rund 52.000 Volksschulkinder und 81.000 Kinder in der Unterstufe in einkommensarmen Haushalten leben. "Schultasche, Sportbeutel, Hefte, Stifte, Malfarben und Handarbeitskoffer - schon ein einfaches Startparket für die Schule kann 100 bis 300 Euro kosten", so der Sozialexperte. Darüber hinaus würden noch weitere Kosten dazukommen - je nach Schultyp und Schulstufe. Zu finanzieren seien etwa Kopierkosten, Milchgeld oder auch Projekt- und Wandertage sowie Elternvereinsbeiträge.