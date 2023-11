Schrammel.Klang.Festival 2024 mit jungen Musikern und frischen Konstellationen

Das 18. Schrammel.Klang.Festival erklärt sich selbst zum Schrammel.Young.Festival. In Litschau treten von 5. bis 14. Juli 2024 junge, die österreichische Weltmusik bereichernde und ältere, bereits seit vielen Jahren etablierte Musikgruppen in neu zusammengesetzten Formationen auf. Mit dabei sind u.a. Christopher Seiler von Seiler & Speer, der sich mit Ernst Molden zu den "zwidan Zwa" zusammentut.

Programm am Schrammel.Klang.Festival 2024: 1. Wochenende

"Das Festival friert nicht ein, sondern bricht auf. So wie sich das Wienerlied laufend weiterentwickelt, so bleibt auch das Festival nicht stehen. Daher beschäftigen wir uns heuer (2024, Anm.) mit neuen, jungen, aus dem Wiener Milieu erwachsenden Gruppen und stellen sie gemeinsam mit den alten Haudegen der Wienerlied-Szene auf die vielen Bühnen des Festivals", kündigte Stanek an.