Schönberg-Mautstelle: Asfinag öffnet schrankenlose Spur für Alle

Mit 1. August öffnet die Asfinag an der Schönberg-Mautstelle die schrankenlose "GO-Spur" für alle Fahrzeugtypen. Nutzen kann man die Spur mit Jahreskarte oder "Service-Flex".

Die zusätzliche, voll digitale Durchfahrtsmöglichkeit, an der Mautstelle Schönberg, bei der bisher ein PKW-Fahrverbot herrschte, soll Wartezeiten und Staus reduzieren, hieß es am Dienstag seitens der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Asfinag vor Journalisten in Schönberg.

Schrankenlose Spur ermöglicht mehr Durchfahrten bei Schönberg-Mautstelle

120 Euro Ersatzmaut bei Nutzung der schrankenlosen Spur ohne Erlaubnis

LKW-Fahrverbot schafft Kapzitäten auf schrankenloser Spur

An der LKW-Thematik knüpfte auch Stefan Zangerle, Asfinag-Abteilungsleiter bei der Mauteinhebung, an. "Wir haben vor allem am Wochenende Kapazitäten auf der 'Go-Spur', weil im Sommer am Samstag und am Sonntag ein Lkw-Fahrverbot gilt", führte er aus. Es handle sich zudem auch um ein Angebot an Fahrer von Wohnwägen oder Pkw mit Anhängern, die auf der breiteren Go-Spur sicherer und besser vorankämen.