Schon wieder Zwischenfall in OÖ: Mutter vom eigenen Hund gebissen

Am Donnerstag ist eine 34-jährige Frau im Bezirk Ried von ihrem eigenen Hund umgestoßen und gebissen worden, während sie mit ihren Kindern - zwei und sechs Jahre alt - unterwegs war.

Hund stieß Frau in OÖ um und biss sie

Erst am Donnerstag war in Linz eine Hundehalterin rechtskräftig zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden, weil drei ihrer Hunde im Oktober 2023 während eines Spaziergangs eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) totgebissen hatten. Diese Bissattacke war auch Anlass in Oberösterreich, eine Verschärfung das Hundehaltegesetz in Angriff zu nehmen.