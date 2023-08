Schon wieder Löwen-Alarm in Berlin: "Das ist kein Wildschwein"

Nach dem Anruf eines besorgten Mannes rückte die Berliner Polizei keine zwei Wochen nach der groß angelegten Suche nach einer vermeintlichen Löwin am Dienstag erneut zur Raubtier-Suche aus.

Erneut Raubtier-Alarm in Berlin: Polizei sichtete Plüschtier

Das Raubtier-Plüschtier lag seelenruhig auf einem Verteilerkasten auf dem umzäunten Areal eines Werkshofs vom Grünflächenamt, wie der Sprecher sagte. Als Beweis machten die Beamten ein Foto von der großen Raubkatze, das die Polizei am Mittwoch in einem Tweet veröffentlichte. Dazu schrieb sie: "Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein." Damit erinnerte die Behörde scherzhaft an die Großsuche im Juli in Berlin und Brandenburg nach einer Löwin, die sich als Wildschwein entpuppte.