Schon geklebt? Neue Vignette ab heute Pflicht

Ab heute muss bei der Nutzung von Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich auf Pkw, Motorrad & Co. die himmelblaue Vignette kleben.

Die Jahresvignette 2019 hat ihre Gültigkeit verloren, ab sofort muss daher die neue, himmelblaue Vignette am Pkw, Motorrad oder leichten Wohnmobil angebracht oder die digitale Vignette gekauft bzw. gültig sein, sobald Autobahnen oder Schnellstraßen benutzt werden.

Vignette: Ab 1. Februar 2020 gilt nur noch himmelblau

Autofahrer, welche die digitale Vignette in einem der 91 ARBÖ-Prüfzentren kaufen, haben den Vorteil, dass die Vignette bereits ab dem Zeitpunkt des Kaufes gültig ist.

Wird die digitale Variante online über die ASFINAG Homepage erworben, ist sie erst ab dem 18. Tag nach Erwerb gültig. Wer ohne gültige Vignette unterwegs ist, muss mit einer Ersatzmaut in der Höhe von mindestens 120 Euro rechnen.

Empfehlung: Rechnung für Vignette aufbewahren

Aufgeklebt werden muss die Vignette am linken Windschutzscheibenrand oder hinter dem Rückspiegel. Der ARBÖ empfiehlt heimischen Lenkern, nicht mehr als zwei Klebevignetten auf der Windschutzscheibe zu haben - solange die Sicht jedoch nicht behindert ist, gibt es keine Beschränkung der "Pickerl"-Anzahl und auch keine Strafen.

"Gratisvignette" bei Besitz eines Behindertenpasses

In den Nachbarländern Schweiz, Slowenien sowie Tschechien gilt Klebevignettenpflicht, in Ungarn und der Slowakei gibt es nur noch ein elektronisches Mautsystem (E-Vignette). In Deutschland verlangen zahlreiche Städte eine Umweltplakette. Zudem gibt es auch einige Großumweltzonen wie z.B. das Ruhrgebiet. Strenger ist da Slowenien: Hier sind keine alten, ungültigen slowenischen Vignetten erlaubt. Der ARBÖ empfiehlt sich bei Auslandsfahrten nach den Landesvorschriften zu erkundigen, um Unannehmlichkeiten oder Strafen wegen zu vielen Aufklebern zu vermeiden.