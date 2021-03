Schoko-Osterhasen im Geschmackstest: Das sind die Gewinner

Seit mehreren Wochen sind sie bereits in den Supermarkt-Regalen zu finden: Schokolade-Osterhasen. Welche der süßen Naschereien beim Genuss-Test am besten abgeschnitten haben, lest ihr hier.

Das Angebot an Schoko-Osterhasen ist auch in diesem Jahr überwältigend. Es gibt sie in allen Größen, Formen, Farben, Verpackungen, Preisklassen und mit verschiedenen Bio-Siegeln.

Die Falstaff-Experten testeten nun die besten Hasen des Landes. Um besser vergleichen zu können, wurden ausschließlich Meister Lampe aus Milchschokolade verkostet.

21 Schoko-Osterhasen aus Supermärkten im Geschmackstest

Insgesamt 21 Hasen aus österreichischen Supermärkten wurden anonym eingekauft und stellten sich dem strengen Urteil der Genussprofis.

Glänzende Siegerin des Schokoladehasen-Tests ist Kimy, die Osterhäsin von Heindl, die es unter anderem bei Billa Corso um 4,19 Euro gibt.

Ranking: Das sind Österreichs beste Hasen

Kimy, die Osterhäsin von Heindl, gekauft bei Billa Corso (94 Falstaff-Punkte) Spar Natur Pur Bio-Osterhase, gekauft bei Spar Gourmet (93 Falstaff-Punkte) Monarc Bio Confiserie Osterhase Fairtrade, gekauft bei Hofer; Frey Hase, gekauft bei Spar Gourmet; Lindt Goldhase, gekauft bei Merkur Hoher Markt; Wenschitz Hase, gekauft bei Meinl am Graben (ex aequo mit 92 Punkten) Billa Sitzhase (91 Falstaff-Punkte) Berger Schlappohrhase, gekauft bei Meinl am Graben; Spar Premium Riesen-Osterhase, gekauft bei Spar Gourmet (ex aequo mit 90 Punkten) Merci, gekauft bei Merkur Hoher Markt; Milka Schmunzelhase, gekauft bei Merkur Hoher Markt (ex aequo mit 89 Punkten)

Grafik: Falstaff

Die gesamte Bestenliste der Schoko-Osterhasen gibt es online nachzulesen.