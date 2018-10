schönheit2go COSMETICS: Behandlungskonzepte für schöne Haut

Ein schöner, strahlender Teint ist für viele Menschen ein bedeutender Wohlfühlfaktor. schönheit2go bietet nun maßgeschneiderte Behandlungskonzepte für schöne Haut an allen Standorten an.

Es heißt nicht umsonst: „Sich in seiner Haut wohlfühlen“. Doch zahlreiche schädliche Einflüsse wie Umweltfaktoren oder persönliche – wie z.B. hormonelle – Veränderungen, können das Gleichgewicht von unserem größten Organ schnell durcheinander bringen. Daraus resultierende Effekte äußern sich als Hautunreinheiten (Akne) oder sonnenbedingte Schäden (Pigmentstörungen, Hautalterung) und sind für Betroffene eine starke Belastung. Um diese Problematiken versiert in den Griff zu bekommen, und für einen positiven Behandlungserfolg, braucht es einer eingehenden Analyse und entsprechende Kompetenz. Diese wird mit schönheit2go – COSMETICS nun an allen schönheit2go Standorten angeboten. Das Ziel ist Patientinnen und Patienten maßgeschneiderte Behandlungskonzepte für schöne Haut anzubieten, die das Repertoire von schönheit2o auf kosmetischem Niveau in bester Art ergänzen.