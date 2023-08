Schockanruf: Trickbetrüger entlockten Linzerin 250.000 Euro

Am Dienstag haben professionelle Telefonbetrüger einer Linzerin Bargeld und Münzen im Gesamtwert von 250.000 Euro entlockt, indem sie behaupteten, gegen Bezahlung den Lebensgefährten vor einer Festnahme zu bewahren.

Trickbetrüger geben sich oft als Polizisten aus

Die Anrufer geben sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte aus und versuchen den Opfern einzureden, dass ein nahes Familienmitglied einen Unfall verursacht habe. Um die Dramatik der Situation zu betonen, werde im Hintergrund meist noch eine schluchzende Stimme eingespielt. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Anrufen und stellt einmal mehr klar, dass es in Österreich derartige Kautionen nicht gebe und am Telefon niemals Geld von Polizisten oder Staatsanwälten eingefordert werde. Am besten das Telefonat direkt beenden und anschließend über den Notruf der Polizei verständigen.