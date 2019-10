Schock-Video: Frau steigt in Löwengehege des New Yorker Bronx-Zoos

Ein Video aus New York sorgt derzeit für Aufregung in den sozialen Medien. Darin ist eine Frau zu sehen, wie sie in das Löwengehe im Bronx-Zoo klettert. Die Reaktionen auf das Instagram-Video ließen nicht lange auf sich warten.

Eine Frau kam im New Yorker Bronx-Zoo auf eine ganz "außergewöhnliche" Idee. Auf einem von ihr selbst veröffentlichten Instagram-Video ist zu sehen, wie sie über den Zaun in ein Löwengehege klettert.

Frau klettert in Löwengehege: Konsequenzen noch unklar

Sie selbst kommentiert das Video mit der Überschrift "Ich habe wirklich vor nichts Angst das atmet". Im Video ist zu sehen, wie die Frau auf einen Löwen zugeht und ihm zuwinkt.