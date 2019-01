Schneewarnung der ZAMG bleibt weiterhin aufrecht

Die Schneewarnungen der ZAMG bleiben aufrecht. Von Freitag auf Samstag zieht eine schwache Schneefront durch und bringt an der Nordseite der Alpen zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee.

Ab Sonntag kann es dann wieder mehr zu schneien und regnen beginnen. Von Sonntagnachmittag bis Dienstagvormittag sind an der Nordseite der Alpen, vom Vorarlberg bis zum Mostviertel, verbreitet zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen um die 100 Zentimeter. Durch den kräftigen Wind, wird der Neuschnee stark verweht, besonders im Gebirge.

Die Lawinengefahr kann sich dadurch nochmals verschärfen. In tiefen Lagen wird der Schneefall zeitweise in Regen übergehen. Am Dienstag klingen Schneefall und Regen allmählich ab und für Mittwoch und Donnerstag zeichnen sich derzeit längere Niederschlagspausen ab.