Schneeschmelze in den Alpen durch Ruß und Saharastaub vorverlegt

Französische Forscher haben die Auswirkungen von Ruß und Saharastaub auf die Schneeschmelze in den Alpen untersucht: Eine Staubschicht begünstigt die Erwärmung und verkürzt damit die Schneesaison.

Rund 17 Tage kürzer kann die Schneesaison in einem Jahr ausfallen, in dem die weiße Pracht stark durch verwehten Staub aus der Sahara und Rußpartikel getrübt wird.

Schneeschmelze in Alpen und Pyrenäen: Letzte 40 Jahre analysiert

Das haben französischen Wissenschafter mit Blick auf die vergangenen 40 Jahre für die Alpen und Pyrenäen berechnet. In Rahmen der derzeit laufenden Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) zeigten die Forscher auch auf, wie der Wüstenstaub die Lawinengefahr in Mitteleuropa ansteigen lassen kann.

Wenn es in der Sahara stürmt, dann kann das unter Umständen auch hierzulande zu dezent rötlich angezuckerten Autos führen. Zuletzt landeten etwa im Februar große Mengen Wüstensand auch in Österreich. Diverse stärkere derartige "Events" in den vergangenen Jahren ließen ein Team um die Direktorin des Schneeforschungszentrum Météo-France, Marie Dumont, darüber nachdenken, welche Auswirkungen der Mineraleintrag auf die Schneedecke haben kann. Das erklärte sie am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz bei der heuer zum zweiten Mal online und nicht wie sonst üblich in Wien stattfindenden Geowissenschafter-Konferenz.