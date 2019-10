Schneepflug-Staatsmeister kommt erneut aus Niederösterreich

Bei der Österreich-Meisterschaft im Schneepflugfahren in Tulln konnte Gerhard Vock seinen Titel gegen 40 Mitbewerber verteidigen.

Der amtierende Staats- und Weltmeister im Schneepflugfahren, Gerhard Vock von der Straßenmeisterei Wolkersdorf, hat seinen Staatsmeistertitel heute bei der Österreich-Meisterschaft in Tulln verteidigen können.

"Wir gratulieren Gerhard Vock zu diesem tollen Erfolg. Seine Leistung ist ein Aushängeschild für den NÖ Straßendienst und zeigt die hohe Professionalität sowie das große Engagement der Mitarbeiter im NÖ Straßendienst", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

40 Teilnehmer traten bei Österreich-Meisterschaft an

Beim zweitägigen Bewerb in Tulln haben insgesamt 40 Teilnehmern aus acht Bundesländern, dem Städtebund sowie seitens der ASFINAG teilgenommen. Die besten 12 Teilnehmer vom ersten Tag haben sich für das Finale am zweiten Tag qualifiziert. Die vier Bestplatzierten aus dem Finale haben sich dabei für die Europameisterschaft, welche in Melk im Jahr 2020 stattfindet, qualifiziert.