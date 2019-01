Schneechaos: Pannenfahrer aus Wien und Niederösterreich helfen im Westen aus

Acht Pannenfahrer des ÖAMTC aus Wien und Niederösterreich helfen in Tirol und Salzburg aus. Wegen den starken Schneefällen sind die Einsatzfahrer im Westen Österreichs extrem ausgelastet.

Ungewöhnlich starker Schneefall sorgt im Westen Österreichs vielerorts für Ausnahmezustand – am Wochenende sind erneut große Neuschneemengen zu erwarten. Für die Pannenfahrer des ÖAMTC bedeutet das Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Viele Verkehrsverbindungen sind beeinträchtigt, es gibt unzählige Straßensperren. “Damit die Wartezeiten für die Mitglieder auch in dieser Extremsituation im Rahmen bleiben, haben wir acht Gelbe Engel losgeschickt, um die Kollegen vor Ort zu entlasten”, erklärt Gerhard Samek, Leiter der Pannenhilfe für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Wiener auf Schneeeinsatz

Für die “Gelben Engel” aus dem Osten ist der Schneeeinsatz eine völlig neue Erfahrung. “Unfassbar, so viel Schnee habe ich noch nie zuvor gesehen”, erzählt der Wiener Pannenfahrer Andreas Müller. Die Herausforderung bestehe nicht in der Anzahl an Einsätzen, berichtet er, vielmehr seien die komplizierten Anfahrtswege sehr schwierig zu bewältigen. Zumindest bis Sonntag wird dieser “Assistenzeinsatz” dauern, bei Bedarf kann er auch verlängert werden.