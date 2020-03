Schneeberg: Skitourengeher von Lawine mitgerissen

Eine Lawine erwischte am Samstagvormittag einen Skitourengeher am Schneeberg. Der Mann wurde nicht verschüttet und verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Skitourengeher ist am Samstagvormittag am Schneeberg von einer Lawine mitgerissen worden. Der Mann war in der "Breiten Ries" unterwegs, als sich auf etwa 1.900 Metern Höhe eine Schneebrettlawine löste und ihn rund 450 Meter in die Tiefe riss. Der Alpinist wurde nicht verschüttet. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Bergrettung Niederösterreich/Wien am Sonntag.