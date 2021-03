Schneeberg: 53-Jähriger stürzte 60 Meter ab

Ein 53-Jähriger rutsche am Sonntag am Schneeberg aus und stürzte rund 60 Meter ab. "Christophorus 3" flog den Verletzten ins Spital.

Ein 53-Jähriger ist am Sonntag in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) auf dem Weg zur Fischerhütte etwa 60 Meter abgestürzt. Er war nach Polizeiangaben trotz Steigeisen auf hartem Untergrund ausgerutscht und in 1.440 Meter Seehöhe über eine mit Schnee bedeckte Rinne hinabgefallen. Der Bergsteiger wurde von der Crew des Notarzthubschraubers "Christophorus 3" per Seil gerettet und in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Diagnostiziert wurde ein Knöchelbruch.