Schneebälle auf Weltcup-Athleten geworfen: Klimaproteste überschatteten Ski-Weltcup

Ein Klimaprotest von Aktivisten der "Generation Zukunft" hat den bedeutenden Erfolg der österreichischen Slalom-Männer in Gurgl am Samstag beeinträchtigt.

Die Aktivisten sorgten vor den Top fünf des zweiten Durchgangs für eine gut zehnminütige Unterbrechung. Mehrere Menschen stürmten den Zielbereich und gossen am Schnee orange Farbe aus. Sicherheitskräfte führten sie unter Buhrufen der Fans weg, eine Person wurde auch liegend aus dem Ziel gezogen.

Klimaproteste der "Letzten Generation" überschatteten Ski-Weltcuprennen in Gurgl

"Ich bedaure, dass eine Minderheit in der Gesellschaft leider mit gesetzeswidrigen Handlungen für Aufmerksamkeit sorgen möchte. Solche Aktionen tragen sicher nicht dazu bei, dass die Akzeptanz für diese Gruppe größer wird", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer zur APA - Austria Presse Agentur. "Sie sind angehalten, ihre Handlungen ganz klar zu überdenken."

"Wir nutzen diese Fläche, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken"

Eine im Anschluss vom ORF-Fernsehen interviewte, an dem Protest beteiligte Aktivisten sagte, die Aktion habe sich nicht gegen die Sportler oder die Fans gerichtet. "Wir nutzen diese Fläche, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dass wir in die Klimakatastrophe reinsteuern und dass wir was ändern müssen", betonte die junge Frau.