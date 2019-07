Schneeball gegen Polizisten: Prozess auf 19. Juli verschoben

Am Mittwoch konnte der Prozess gegen jenen Rapid-Fan, der beim Wiener Derby im Dezember 2018 einen Schneeball gegen einen Polizisten geworfen hat, nicht stattfinden. Der Angeklagte war erkrankt.

Der Prozess gegen einen Rapid-Fan, der bei einem Exekutiv-Einsatz beim Wiener Derby am 16. Dezember 2018 einen Polizisten tätlich angegriffen haben soll, ist am Mittwoch abberaumt worden. Der Angeklagte war erkrankt, der Prozess wird am 19. Juli stattfinden.