Schnee-Dachräumung und Waldspaziergänge: Davor warnen die Versicherungen

Die Versicherungen warnen jetzt im Winter vor gefährlichen Schnee-Dachräumungen. Aber auch bei Waldspaziergänge sollte man aufpassen, wenn nicht sogar die Finger davon lassen, denn Bäume können aufgrund der Schneemassen umknicken.

Durch die Eigenheimversicherung sind Schäden, die durch Schneedruck entstehen, wie etwa Schäden am Hausdach, beschädigte Zäune oder Schäden am Nebengebäude gedeckt. Auch versichert sind etwaige Haftpflichtfälle, die durch eine Dachlawine verursacht werden. Schäden durch Schneelawinen sind in der Katastrophenhilfe gedeckt, die standardgemäß in der Eigenheimversicherung inkludiert ist. Die Standarddeckung beträgt 8.000 Euro kann aber auch erhöht werden.