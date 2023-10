Schneckentempo auf Wiener A23 entlarvte riesigen Drogen-Vorrat in Pkw

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A23 in Wien wurde eine Pkw-Fahrerin am Samstag mit zahlreichen Drogen im Fahrzeug erwischt, nachdem sie deutlich zu langsam unterwegs war. Polizeihund "Dublin" erschnüffelte THC, Speed, Kokain, Amphetamin, Ketamin und Haschisch.

Weil eine Pkw-Lenkerin (40, Stb.: Österreich) am 7. Oktober auf der Südosttangente (A23) in Wien statt den erlaubten 80 km/h etwa 50 km/h fuhr und somit deutlich zu langsam unterwegs war, hielten sie Polizisten an.