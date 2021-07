Schnäppchen-Jagd beim "Summer Black Friday" ab 1. Juli

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der zweite "Summer Black Friday" lockt ab 1. Juli wieder mit tollen Angeboten und hohen Rabatten. Über 100 Händler sind bei der viertägigen Aktion mit dabei.

Zweiter "Summer Black Friday" startet am 1. Juli um 19.00

Händler wie etwa MediaMarkt, About You, Bosch, Hervis oder XXXLutz nehmen am "Summer Black Friday" teil. "Der Großteil der Preise ist noch streng unter Verschluss, diese werden oft bis zum Startschuss von den Shops angepasst", erklärt Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH.