Schmuckgegenstände aus Wohnung von Frau gestohlen

Ein Mann, der einer Frau bei Besorgungen geholfen und so ihr Vertrauen gewonnen haben soll, soll im Verlauf mehrerer Monate Schmuckgegenstände aus ihrer Wohnung gestohlen und mit ihrer Bankomatkarte Abhebungen getätigt haben. Die Schadenssumme soll sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Der Tatverdächtige soll die PIN-Nummer wegen einer schriftlichen Notiz ausspähen haben können.

Die Wiener Polizei teilte am Sonntag in einer Aussendung mit, dass durch das Einschreiten von Beamten der Polizeiinspektion Taubstummengasse auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien eine Hausdurchsuchung über die Bühne gehen konnte. Der Tatverdächtige konnte in weiterer Folge an seiner Wohnadresse angetroffen sowie diverse gegenständliche Schmuckgegenstände und eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Der Portugiese zeigte sich im Rahmen der polizeilichen Einvernahme als geständig und erklärte, aus Geldnot gehandelt zu haben.