Schmuck nach Schlaganfall verschwunden: Prozess um schweren Diebstahl

Am Freitag mussten sich drei Angeklagte wegen schweren Diebstahls vor Gericht verantworten. Sie sollen einer 77-Jährigen nach einem Schlaganfall ihren Schmuck entwendet haben.

Wegen schweren Diebstahls haben sich am Freitag ein 39-jähriger Mann, dessen 65 Jahre alter Vater und die 59-jährige Mutter am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Sie sollen sich den Schmuck einer betagten Frau im Bezirk Korneuburg angeeignet haben, nachdem diese einen Schlaganfall erlitten hatte und in ein Spital bzw. in weiterer Folge in ein Pflegeheim gekommen war.