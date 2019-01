Schmuck in Wien und Niederösterreich geklaut: Polizei sucht Opfer

Eine Diebesgruppe trieb im Dezember in Wien und Niederösterreich ihr Unwesen und stahl mehrere Schmuckstücke. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter schnappen und sucht nun nach Opfern.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt gegen eine vierköpfige Tätergruppe wegen des Verdachts gewerbsmäßiger Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser österreichweit. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nun auch Tatorte zu sichergestelltem Schmuck, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Diebstähle in Wien und Niederösterreich

Die Beschuldigten aus Serbien waren eine Woche vor Weihnachten nach zwei Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser im Bezirk Mödling festgenommen worden. Das Quartett ist in der Justizanstalt Wiener Neustadt in U-Haft. Laut Geständnis eines Beschuldigten wurden Einbrüche im Zeitraum vom 10. bis zum 17. Dezember vergangenen Jahres in Wohnhäuser in Wien und Niederösterreich verübt.