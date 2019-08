Schmerzen beim Yoga: So schonen Sie ihre Gelenke

Yoga ist schon lange kein Trendsport mehr, Yoga ist für viele ein Lifestyle. Nachvollziehbar, denn die positive Wirkung auf Körper und Geist ist belegt. Doch Knie- und Schulterexperte Marcus Hofbauer, warnt: Gewisse Übungen können bei falscher Ausübung dem Körperyou schaden.

Dehnen, bewusst atmen und dabei etwas für die Gesundheit tun: Yoga zieht mittlerweile Massen in seinen Bann. Doch: bei falscher Ausführung birgt die aus Indien stammende Lehre besondere Verletzungsrisiken - vor allem in den Gelenken. Der Wiener Knie- und Schulterspezialist, Dr. Marcus Hofbauer, weiß warum und erklärt: "Mit der wachsenden Popularität dieser Sportarttrauen trauen sich auch immer mehr Laien auf die Yoga-Matte -Menschen, die oft den ganzen Tag auf dem Bürosessel kleben und sich dann einmal pro Woche, trotz mangelnder Gelenkigkeit, bei den schwersten Übungen verrenken. Dabei stößt der große Ehrgeiz der Yoga-Anfänger auf anspruchsvolle Asanas, zu Deutsch Stellungen. Die Warnsignale des Körpers werden dabei gerne überhört, die Beugungen somit gewagter - mit oftmals schwerwiegenden Folgen."

Für all jene, die ihre Gelenke beim Yoga schonen möchten, hat Hofbauer die vier beliebtesten Yoga-Übungen unter die Lupe genommen und gibt praktische Tipps für deren korrekte Ausführung:

Der Krieger: Positioniere dein Knie

Der Krieger ©Pexels

Die Yoga-Stellung ‚der Krieger‘ birgt einige Herausforderungen. Sowohl beim ersten, als auch beim zweiten Krieger sollten sich die Knie vertikal in einer Linie mit den Knöcheln befinden, sodass diese einen rechten Winkel bilden. Weiters ist die Stellung der Knie das A & O, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Warum, das erklärt der Gelenkspezialist Hofbauer wie folgt: "Wenn sich die Knie, ähnlich wie bei einem Ausfallschritt, in gebeugter Position unter starker Belastung befinden, ist das vordere Kreuzband besonders anfällig für etwaige Verletzungen. Daher sollten die Knie nie nach innen in Richtung den Knöchel geneigt werden." Für weitere Yoga-Posen, bei denen die Knie stark belastet werden, empfiehlt er: "Bei bestimmten Yoga-Praktiken, bei denen das gesamte Gewicht auf dem Knie lastet, kann ein gefaltetes Handtuch oder eine andere Polsterung die Gelenke ein wenig entlasten."

Der herabschauende Hund: Entlaste dein Handgelenk

Der herabschauende Hund ©Pixabay

Bei der Yoga-Stellung ‚der herabschauende Hund‘ werden der Rücken, Nacken und die Schultern gedehnt. Dabei geht man in den Vierfüßerstand, streckt seine Arme, stützt sich mit den Händen auf der Yoga-Matte ab und krümmt seinen Rücken - ähnlich wie bei einem sich streckenden Hund, wenn er gerade von einem gemütlichen Nickerchen aufgestanden ist. Doch Vorsicht: viele Yoga-Anfänger tendieren oftmals dazu, ihr Körpergewicht nicht auf die gesamte Handfläche zu verteilen. Um die Handgelenke zu entlasten, rät Hofbauer: "Durch die starke Belastung, die auf die Handgelenke wirkt, sollten diese vorab auf jeden Fall ausreichend gedehnt werden. Zudem kann die Belastung minimiert werden, indem die Finger gespreizt und die Grundgelenke der Finger in den Boden gedrückt werden. Für diejenigen, die schon unter bestehenden Schmerzen in den Handgelenken leiden, empfiehlt es sich übrigens, auf die Unterarme zum Abstützen auszuweichen."

Die Kobra: Schütze dein Genick

Die Kobra ©Pexels

Die Yoga-Stellung ‚Kobra‘ soll nach indischer Weisheit das Herz und die Lungen öffnen, dabei steht die Schlange als Symbol für Weisheit – eine Eigenschaft, die für Yoga-Praktizierende bestimmt nützlich ist! Denn: wer die korrekte Ausführung kennt und diese anwendet, tut seinem Rücken und vor allem seinem Nacken nur Gutes. Leider überstrecken Yoga-Praktiker dabei häufig ihren Hals, um die perfekt geschwungene Form zu erreichen – der Blick wandert dabei oft zur Decke. Fatal, wie der Teamarzt von Austria Wien erklärt: "Bei dieser Stellung sollte der Blick auf jeden Fall geradeaus gerichtet werden. Der Hals soll wie eine natürliche Verlängerung der Wirbelsäule sein, um den Nacken nicht zusammenzudrücken – ansonsten riskiert man neben einer unangenehmen Verspannung auch ernsthafte Verletzungen."

Die Taube: Stütze deine Hüfte

Die Taube ©pexels