Schlusspfiff für Interpol-Generalversammlung in Wien

Der Freitag hatte den Schlusspfiff für die Interpol-Generalversammlung in Wien im Gepäck.

Die 91. Generalversammlung der internationalen Polizeiorganisation Interpol, die diese Woche mehr als 1.200 Delegierte von 161 Nationen nach Wien gebracht hatte, ist am Freitag zu Ende gegangen. Mit der Übergabe der Interpol-Flagge reichte Österreich die Gastgeberrolle an das Vereinigte Königreich weiter: Die Generalversammlung 2024 wird im schottischen Glasgow stattfinden. Dann legt der amtierende Generalsekretär Jürgen Stock sein Amt zurück und eine Nachfolge wird gewählt.

Karner: "Österreich wird weiterhin starker Partner für Interpol bleiben"

Ruf: "Vier hochintensive Tage"

Die Generalversammlung diente dazu, Themenschwerpunkte zu besprechen sowie in bilateralem Kontext mit einzelnen Staaten Gespräche zu führen, so das Innenministerium am Freitagnachmittag. Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Organisation sei auch ein Blick in die Zukunft geworfen worden.