Schloss Hof lädt zum bunten Faschingswochenende

Am 22. und 23. Februar feiert Schloss Hof mit einem kunterbunten Kinderprogramm den Fasching. Die kleinen Gäste erwartet ein Wochenende voller Spiel, Spaß und Spannung.

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt am 22. und 23. Februar für ausgelassene Stimmung auf Schloss Hof.

Lustiges Faschingswochenende auf Schloss Hof: Das Programm

An beiden Tagen hat von 10.00 bis 16.00 Uhr eine Schminkstation geöffnet. Die Kinder können sich in wilde Raubkatzen, bunte Fabelwesen und noch vieles mehr verwandeln.

Wer lieber backt, sollte sich den Backworkshop am Samstag nicht entgehen lassen. Die BioKochschule ADAMAH lädt von 12.00 bis 15.00 Uhr in die Backstube ein: Es werden Clownsgesichter aus Topfenteig gezaubert.

Kleine Musicalfans kommen am Sonntag auf ihre Kosten. Gernot Kranner begeistert um 11.00 und 14.30 Uhr mit dem Mitsing-Musical "Die Bremer Stadtmusikanten!".

Um 13.00 Uhr findet die Kinderführung "Perücke, Fächer, Menuett" statt. Bei dieser Führung durch die Prunkräume des Schlosses unternehmen die kleinen Gäste eine spannende Zeitreise in das 18. Jahrhundert, probieren Barockkostüme an und schwingen das Tanzbein. Außerdem bekommt jedes Kind am Faschingswochenende einen Faschingskrapfen geschenkt.