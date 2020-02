Schlepperbande in Wien ausgehoben: 97.000 Euro sichergestellt

Die Polizei Wien konnte am Dienstag einen Ermittlungserfolg gegen eine internationale Schlepperbande feiern. Dabei wurden knapp 100.000 Euro Bargeld sichergestellt, sechs Wohnungen wurden durchsucht.

Die WEGA konnte heute in der Früh in sechs Wohnungen in Wien-Margareten, Wien-Alsergrund, Wien-Favoriten, Wien-Simmering und Wien-Floridsdorf insgesamt sechs mutmaßliche Schlepper festnehmen. Außerdem wurden 97.000 Euro Bargeld sichergestellt.