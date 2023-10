Schlepper-Transport mit 47 Flüchtlingen in NÖ gestoppt

Am Donnerstagabend wurde in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug gestoppt, in dem sich laut Polizeiangaben 47 türkische Staatsbürger befanden, darunter auch mehrere Kinder.

Drei der Insassen beantragten Asyl. Der Fahrer des Klein-Lkw, ein ukrainischer Staatsbürger, wurde festgenommen, nachdem er zuvor einen Fluchtversuch unternommen hatte. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

NÖ: Klein-Lkw mit 47 Personen im Laderaum angehalten

Andreas Zenker vom Roten Kreuz berichtete, dass sich unter den Menschen in dem Fahrzeug auch zehn Kinder befanden, darunter ein Säugling. Die Polizeikontrolle erfolgte auf der B18 im Ortsteil Wiesenfeld von St. Veit an der Gölsen. Die Erwachsenen und Kinder wurden anschließend auf der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Lilienfeld versorgt.