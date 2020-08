Schlepper sollen 50 Flüchtlinge nach Niederösterreich geschleust haben

Drei mutmaßliche Schlepper gingen niederösterreichischen Kriminalisten ins Netz, die zumindest 50 Flüchtlinge ins Land gebracht haben sollen. Die Slowaken im Alter von 38, 40 und 47 Jahren sollen jedenfalls 50.000 Euro kassiert haben - 1.000 Euro pro Person, so die Landespolizeidirektion.

Das Trio ist in Korneuburg in Haft. Hinsichtlich weiterer Mitglieder der Organisation wird ermittelt.

Afghanische Flüchtlinge nach Niederösterreich gebracht

Zwei Beschuldigte wurden in Tschechien festgenommen

Zwei Beschuldigte wurden am 23. Juni in Tschechien festgenommen. Für den dritten mutmaßlichen Schlepper klickten am 2. Juli in Senica in der Slowakei die Handschellen. Der am vergangenen Freitag nach Österreich überstellte Mann war laut Polizei auch zu Schleusungen aus dem Jahr 2019 umfassend geständig.