Nach Verfolgung im Burgenland: Schlepper schoss auf Bundesheer-Soldaten

Beim Versuch, ein mutmaßliches Schlepper-Fahrzeug anzuhalten, sind bei einem Grenzübergang im Burgenland Schüsse gefallen. Ein Schlepper schoss auf Bundesheer-Soldaten, so das BMLV und das Landespolizeikommando Burgenland.

Soldaten wollten Fahrzeug bei Grenzübergang kontrollieren

Keine verletzten Bundesheer-Soldaten

"Dieser heutige Vorfall verdeutlicht, dass die Maßnahmen der Schlepper und die damit verbundene Kriminalität neue Dimensionen erreicht haben. Ich bin froh, dass die eingesetzten Soldaten beim Schusswechsel unverletzt geblieben sind", sagte Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach in einem Statement von einem "dramatischen Vorfall", dieser zeige einmal mehr die Notwendigkeit des Außengrenzschutzes.

Burgenlands Landeshauptmann verlangt neue Lösungen

Tatzgern: Modus von Schleppern verändert

Im Gespräch mit der APA erklärte Bundeskriminalamts-Experte Gerald Tatzgern angesichts des neuen Vorfalls an der Grenze im Burgenland, dass sich der Modus der Schlepper in den vergangenen Wochen und Monate geändert habe: "Fahrer werden angewiesen, sich Anhaltungen durch die Polizei zu entziehen, das heißt, Straßensperren nicht zu beachten." Es erhärte sich auch der Verdacht, dass die Fahrer von Begleitfahrzeugen bewaffnet sind. Er warnte einmal mehr davor, wie skrupellos das "Geschäft" mit den Flüchtlingen sei.

Vorfälle bei Versuch der Schleusung von Flüchtlingen

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Vorfällen beim Versuch, Flüchtlinge illegal über die Grenze nach Österreich zu schleusen. Der traurige Höhepunkt war der Tod zweier Männer in einem Kastenwagen.

Am 19. Oktober 2021 kamen bei einer Schlepperfahrt über die ungarische Grenze bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei Flüchtlinge ums Leben. Die Männer wurden bei einer Kontrolle von Bundesheer-Soldaten tot in einem Kleinbus gefunden, sie dürften im Wagen, der mit knapp 30 Flüchtlingen unterwegs war, erstickt sein. Dem mutmaßlichen Schlepper gelang zunächst die Flucht, er wurde jedoch im Dezember in Lettland festgenommen. Der 19-Jährige wurde in weiterer Folge nach Eisenstadt gebracht und in Untersuchungshaft genommen. Das Ermittlungsverfahren läuft laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt noch, mit einem Abschlussbericht wird Ende Jänner gerechnet.