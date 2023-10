Schlepper mit 51 Personen an Bord in Salzburg gestoppt

Die Polizei hat Sonntagfrüh in Salzburg einen Schlepper nach kurzer Flucht festgenommen. Im Transporter waren 51 Personen, darunter mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche.

Schlepper nach kurzer Flucht in Salzburg festgenommen

Am Sonntag kurz vor neun Uhr wurde auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Salzburg ein mögliches Schlepperfahrzeug gemeldet. Die Polizei leitete das verdächtige Fahrzeug bei Salzburg Kasern von der Autobahn ab. Der Lenker widersetzte sich in weiterer Folge aber der Anhaltung der Beamten und fuhr mit dem Wagen in Richtung Wals weiter.