Schlepper in Wien gefasst: 25 Flüchtlinge aufgegriffen

Am Dienstagnachmittag nahm die Wiener Polizei einen 28-jährigen mutmaßlichen Schlepper fest, der in der Wagramer Straße mehrere Flüchtlinge aus einem Klein-Lkw aussteigen ließ.

Am 12. Oktober sollen mehrere mutmaßliche Flüchtlinge gegen 14.30 Uhr in der Wagramer Straße in Wien aus einem Klein-Lkw gesprungen und geflüchtet sein. Der Lenker des mutmaßlichen Schlepperfahrzeuges ergriff anschließend ebenfalls die Flucht.