Schlepper in Wien aus dem Verkehr gezogen

Ein Mann ist am späten Freitagabend in Wien wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen worden.

Alle sechs Männer gaben der Polizei gegenüber an, dass sie aus Syrien stammen würden. Sie stellten in Österreich einen Asylantrag. Der 20-Jährige, der mit dem Auto in der Leberstraße in der Landstraße aufgehalten wurde, wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.