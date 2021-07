Schlepper aus der Ukraine in Österreich geschnappt

Ein Ukrainer wurde in Österreich bei einem Transport von fünf Syrern nach Deutschland erwischt. Der Mann gab auch frühere Schlepperfahrten zu.

Die oberösterreichische Autobahnpolizei hat bei einer Kontrolle einen mehrfachen Schlepper auf der Innkreisautobahn (A8) in Ort im Innkreis im Bezirk Ried geschnappt, wie die Landespolizeidirektion am Montag in einer Presseaussendung berichtete. Der 54-jährige Ukrainer wurde erwischt als er fünf Syrer nach Deutschland transportieren wollte.