Schlepper agieren professionell, ohne Rücksicht auf Migranten

Flüchtlinge kommen derzeit verstärkt per Klein-Lkw oder Vans über die Grenze. Die Schlepper gehen dabei sehr professionell vor und nehmen keine Rücksicht auf die Flüchtlinge in den Fahrzeugen.

Burgenland Hotpost bei Aufgriffen von Flüchtlingen

Professionelle Schlepper-Transporte mittels Lkw und Klein-Lkw

Was die Fahrer und Schlepper betrifft, gehören diese alle zu größeren Strukturen, die das lukrative Geschäft kontrollieren. Beim Transport per Lkw bzw. Klein-Lkw gehen die Kriminellen sehr professionell vor, indem sie Voraus-Fahrzeuge einsetzen, die vor Bundesheer oder Polizei warnen und so die folgenden Migranten abschirmen. Im Gegenzug hat man bereits auf ungarischer Seite verdächtige Lastwagen bei den Sammelpunkten im Visier, was sich als sehr effektiv erwiesen habe.